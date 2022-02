TV News: Grève des cadreurs chez France Télévisions

Vous avez peut être suivi hier soir l'émission A vous de Juger présentée par Arlette Chabot sur France 2. Celle-ci ne s'est pas déroulée de façon habituelle puisque France 2 a du faire appel à une société de production privée pour filmer les différents intervenants et réaliser l'émission. Les cadreurs de France Télévisions s'étaient mis en grève hier pour obtenir un nivellement des salaires entre les différentes chaînes du groupe. En effet, un cadreur n'est pas payé de la même façon qu'il soit embauché par France 2 ou par France 3.

Comme nous vous l'annoncions hier matin sur notre site internet, la chaîne TPS Star va disparaître prochainement pour laisser la place à Orange Ciné Star. En effet, la fusion entre les chaînes cinéma d'Orange et TPS Star a été annoncé hier par le groupe France Telecom et Canal+. Les premiers changements sont attendus pour l'été prochain. Orange Ciné Star sera distribuée sur la TNT payante, sur la câble, l'Adsl et le satellite et les autres chaînes d'Orange garderont pour le moment leur exclusivité de diffusion sur le réseau Orange Adsl.

Enfin, les victoires de la musique classique seront diffusées le 14 février prochain sur France 3. A la présentation de cette 18ème cérémonie, Marie Drucker et Frédéric Lodéon. Celle-ci sera diffusée en direct du palais des congrès de Nantes à partir de 20H35 et pour 2H30 le 14 février donc.

La sélection TV de l'Expresso pour ce soir: Le film évènement de James Cameron, Avatar sur Canal+ à partir de 20H50 et diffusé en 3D sur le canal dédié sur le satellite Canal+ 3D.