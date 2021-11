Canton de Trévières : le plus gros canton du Calvados

Seuls quatre binômes se présentent pour ravir le canton de Trévières, constitué des anciens cantons d'Isigny-sur-Mer, de Trévières, comme d'une partie de Balleroy et de Caumont l'Eventé.

Seul conseiller général sortant, Jean-Pierre Richard (71 ans) est associé à Patricia Gady-Duquesne (53 ans) pour une Union de la droite. Ils affronteront Nathalie Bachelet-Ferrand (49 ans) et Stéphane Rizzo (41 ans), qui présentent une liste divers gauche. Une autre liste estampillée divers droite compte Anne Boissel (40 ans) et Cédric Poisson (37 ans) dans ses rangs. Le Front National est aussi là, représenté par son ancien secrétaire départemental Philippe Chapron (58 ans) et par Sandrine Linarès (47 ans).