Meilleures ventes de singles en France: semaine 9

Mark Ronson a signé un méga tube et il le sait! Dans le monde entier, Uptown Funk cartonne et en France c'est déjà la 11ème semaine qu'il est en tête des ventes!

En 2ème position, la chanson engagée de Hozier qui dénonce l'homophobie est un succès aussi. Cela va faire 2 mois que le jeune irlandais n'a pas quitté le podium.

Enfin The Weeknd bénéficie toujours de l'effet 50 nuances de Grey avec ce titre qui se trouve sur la bande-orignale du film qui approche des 3 millions d'entrées en France.

1) "Uptown Funk" de Mark Ronson (feat. Bruno Mars) =

2) "Take Me To Church" de Hozier +1

3) "Earned it" de The Weeknd -1