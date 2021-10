Los Angeles (AFP). Harrison Ford blessé dans le crash d'un petit avion près de Los Angeles

L'acteur américain Harrison Ford a été blessé jeudi près de Los Angeles dans le crash d'un petit avion qu'il pilotait, mais il n'est pas grièvement touché et devrait se rétablir complètement, selon son fils et son attachée de presse. D'après les premières informations, Harrison Ford, 72 ans, a dû poser son avion en catastrophe sur un terrain de golf en raison d'une panne de moteur, peu après avoir décollé de l'aéroport de Santa Monica tout proche. Le site TMZ, spécialisé dans l'actualité des stars, a annoncé que Harrison Ford avait reçu plusieurs blessures à la tête. L'acteur a été hospitalisé dans un établissement de Venice, à l'ouest de Los Angeles. "A l'hôpital. Papa va bien. Il est amoché, mais ça va! Il est exactement l'homme que l'on s'imagine. Il est incroyablement fort", a écrit son fils Ben sur Twitter. Ina Treciokas, attachée de presse de la vedette de "Star Wars" et d'"Indiana Jones", a été elle aussi rassurante. "Il a été bien esquinté et se trouve à l'hôpital en train de recevoir des soins. Les blessures qu'il a subies ne mettent pas sa vie en danger, et il devrait se rétablir complètement", a-t-elle déclaré. Un porte-parole des pompiers de Los Angeles, Patrick Butler, a indiqué qu'une seule personne se trouvait à bord de l'avion, mais il a refusé de confirmer qu'il s'agissait de Harrison Ford, étant réglementairement tenu de ne pas dévoiler le nom des patients. M. Butler a précisé que la victime était "consciente" et respirait lorsque les secouristes l'ont emmenée à l'hôpital. Dans un premier temps, un autre porte-parole des pompiers de Los Angeles avait déclaré que le pilote de l'avion était "grièvement blessé". Mais M. Butler a ensuite indiqué qu'il ne souffrait que de "traumatismes modérés". "Lorsque nous sommes arrivés sur place, nous avons trouvé un petit avion qui s'était écrasé sur le parcours de golf de Penmar, près de l'aéroport de Santa Monica", a déclaré à l'AFP Erik Scott, un porte-parole des pompiers. Des témoins cités par la chaîne de télévision locale KTLA ont raconté que Harrison Ford avait dû être extrait de l'avion mais qu'il arrivait à marcher seul. TMZ a publié une photo de l'avion biplace accidenté, jaune et argenté. Le moteur et l'hélice semblent s'être désolidarisés du reste de l'avion en raison du choc. Le reste de l'appareil paraît intact. Dans l'enregistrement d'une conversation radio entre le contrôle aérien et Harrison Ford, on entend l'acteur dire "Panne de moteur" avant de réclamer l'autorisation d'effectuer un "retour immédiat" vers l'aéroport de Santa Monica. L'appareil a touché des arbres près de plusieurs maisons et à quelques centaines de mètres de la piste de l'aéroport où l'acteur voulait allait se poser, puis s'est écrasé sur le terrain de golf. "Je suis sûr que le pilote a été heureux qu'il y ait un terrain de golf à cet endroit", a déclaré Patrick Jones, du National Transportation Safety Board (NTSB), l'organisme américain de sécurité aérienne. - Avion de la Seconde Guerre mondiale - L'avion que pilotait Harrison Ford est un Ryan PT-22, un monoplan biplace monomoteur utilisé pour former les pilotes américains pendant la Seconde Guerre mondiale. Harrison Ford avait été pris en photo avec ce même avion il y a quelques jours à l'aéroport de Santa Monica. L'acteur a incarné Indiana Jones à plusieurs reprises et il sera à l'affiche du prochain épisode de "Star Wars".

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire