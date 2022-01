Hors Normandie. Game of Thrones : une ultime saison en direct des Etats-Unis

Dans moins d'un mois, la chaîne américaine HBO mettra fin au suspens et entamera la diffusion des ultimes épisodes de "Game of Thrones". Bonne nouvelle pour le public français, cette huitième salve pourra être suivie en simultanée sur OCS City en VOST (version originale sous-titrée) mais également, et c'est une nouveauté, en VF (version française).

Chaque épisode sera proposé dès 3h du matin, dans la nuit du dimanche au lundi à partir du 14 avril, puis sera disponible juste après sa diffusion sur OCS Go. Pour les abonnés qui ne souhaitent pas faire de nuit blanche, chaque épisode sera également diffusé le lundi en prime time sur OCS City.

