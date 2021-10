Lorient (AFP). Coupe de France: Guingamp au forceps contre Concarneau

Guingamp a battu in extremis (2-1) l'US Concarneau, qui évolue trois divisions plus bas, grâce à un but de son attaquant vedette Claudio Beauvue à la dernière minute, jeudi, en quart de finale de la Coupe de France à Lorient. Comme l'an dernier les tenants du titre ont eu les pires difficulté à maîtriser les valeureux Finistériens. L?entraîneur de Guingamp, Jocelyn Gourvennec, avait choisi une nouvelle fois de ne pas aligner d'entrée Beauvue, victime d'une grippe et d'une otite la semaine dernière, et de titulariser Ladislas Douniama aux côtés de Christophe Mandanne en pointe. Les rouge et noir semblaient avoir fait le plus dur en ouvrant le score dès la 3e minute par Mandanne, qui récupérait un ballon mal repoussé sur un corner pour fusiller le gardien concarnois, Ivan Seznec. Mais l'En-Avant s'est alors endormi et a laissé les thoniers - le surnom de l'US Concarneau - retrouver de l'allant. Il fallait d'abord un réflexe extraordinaire de Mamadou Samassa, titularisé en coupe dans les cages à la place de Jonas Lössl, pour contrer Guillaume Gegousse, qui avait repris à bout portant un ballon traînant de la surface. Un quart d'heure plus tard, c'est le milieu Vincent Richetin, très actif, qui profitait de la passivité défensive de Guingamp pour centrer. Christophe Gourmelon, l'avant-centre des bleus, tendait le pied et sa reprise en cloche lobait Samassa, pourtant le plus grand joueur de Ligue 1 par la taille, et égalisait (1-1, 21), dans un stade du Moustoir entièrement acquis à la cause finistérienne. - Concarneau décomplexé - Définitivement décomplexé, Concarneau se montrait encore dangereux par une frappe de Killian Gargam (30) bien repoussée par Samassa et par un tir trop écrasé de Le Joncour (36). Les hommes de Gourvennec, recadrés par leur entraîneur, se décidaient enfin à profiter de leur supériorité technique, bien aidés par la surface synthétique du Moustoir, pour faire tourner le ballon et courir leurs adversaires. La première période se terminait sur une frappe au-dessus de Pied (39) et une tête sans grand danger de Douniama (45) et la deuxième reprenait sur une domination sans partage de Guingamp. Douniama se créait deux grosses occasions, de la tête (53) et un tête-à-tête avec le gardien, mais sa tentative de grand pont était bien reprise par Le Joncour (55), avant de laisser la place à Beauvue. Ce dernier trouvait trois bonnes positions de frappe, sans arriver à en cadrer une seule (70, 76, 78), pas plus que Pied (87) qui avait bénéficié d'une bonne remise en retrait de Sylvain Marveaux, entré en jeu neuf minutes plus tôt. C'est finalement un coup-franc de Beauvue, de 28 mètres décalé sur la droite qui terrassait la défense héroïque de Concarneau en atterrissant en pleine lucarne (2-1, 90). Une victoire au forceps qui permet à Guingamp de rêver de doublé en Coupe de France, et une nouvelle défaite de justesse dont Concarneau, salué par ses supporteurs, peut être fier.

