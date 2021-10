Ils volent un scooter loué à Darnétal

La Brigade Anti-Criminalité observe deux hommes pousser un scooter, suivis par un troisième. Tous les trois sont sans casque. Le scooter ne possède pas de plaque d'immatriculation. Les individus entrent ensuite dans le hall d'un immeuble.

C'est l'endroit que choisissent les policiers pour les contrôler. Le premier a 15 ans et est domicilié à Rouen, le second a 18 ans et habite aussi Rouen, le dernier a 19 ans et réside à Canteleu. Les policiers parviennent à identifier le véhicule, il appartient à un garage qui loue des scooters. Le gérant est contacté, il indique que son véhicule a été loué le matin même à un habitant de Darnétal. Celui-ci est injoignable mais les trois suspects reconnaissent l'avoir volé dans une résidence de Darnétal le matin.

Dans la cour de l'immeuble est retrouvé un second cyclomoteur, signalé volé depuis le 10 octobre 2014. Ils ont tous les trois été placés en garde à vue pour vol en réunion.