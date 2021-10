A Rouen, contrôlé au volant d'une voiture à seulement 15 ans

A la vue du véhicule de police, l'automobiliste se stationne rapidement. Trois passagers en sortent et s'éloignent pour éviter les policiers. Ces derniers montent une surveillance discrète et observent les jeunes qui reviennent, reprennent le véhicule et prennent la route en direction de la côte de la Grand Mare.

Les policiers finissent par les contrôler. Le conducteur a 15 ans et habite les Hauts-de-Rouen. Il n'a évidemment pas son permis. Il est placé en garde à vue et entendu avant d'être remis à sa famille. Ses deux passagers, âgés de 24 et 25 ans et domiciliés eux aussi sur la ZSP, sont remis en liberté. La Brigade des Accidents et Délits Routiers se saisit de l'affaire.