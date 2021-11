Volo, en tout simplicité, au Trianon Transatlantique

Entre légèreté et douceur, déclarations et tracas de couple, humeur noir d'ados et prédiction météo, ils pointent du doigt des petits bonheurs et pincements au cœur, s'amusent de tout et dressent en quelques mots un tableau poétique. Le duo dégage une sympathie naturelle, une complicité évidente et reste, au fil des albums, authentique. Menés par le son séduisant de leur voix et de la guitare, bercés par de doux sentiments, nous nous laissons embarquer dans cette échappée belle: une évasion heureuse sur un courant d'airs frais.

Pratique. Vendredi 13 mars à 20h30. Le Trianon Transatlantique à Sotteville-lès-Rouen. tarifs 9 à 18€. Tél. 02 35 73 95 15