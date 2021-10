Claire Pruvot prête pour la saison 2015

Après un peu plus de deux mois de travail en Bretagne, du côté de Port-la-Forêt, Claire Pruvot est venue faire un saut sur le port de Caen ce jeudi 5 mars pour présenter les grandes dates de sa saison 2015. "La saison dernière a été compliquée mais les choses repartent dans le bon sens," confie la jeune femme de 38 ans qui envisage l'avenir avec enthousiame.

Les festivités débuteront officiellement le 26 mars pour la navigatrice calvadosienne qui sera engagée sur la Solo Basse-Normandie (de Granville à Cherbourg) à bord de son Figaro Bénéteau "Port de Caen-Ouistreham". "Ce sera le premier temps fort de la saison mais ce sera surtout ma première course depuis longtemps. C'est une très bonne course pour me remettre dans le bain et me tester."

Le grand rendez-vous de cette saison 2015 c'est bien sûr la 46e édition de La solitaire du Figaro Eric Bompard. Claire Pruvot, qui avait terminé 37e l'année passée, pense déjà au départ de Bordeaux le 22 mai prochain. "La solo Maître Coq (en avril) et la solo Concarneau (début mai) me serviront de dernier galop d'essai. Le parcours de la solitaire du Figaro est très costaud, encore plus que l'année dernière, il faudra être prêt!"

Depuis le mois de janvier, la Normande est sur l'eau une semaine sur deux. Quand elle est sur la terre ferme, elle prépare ses courses, son physique et son mental. Claire Pruvot est confiante, elle conclut avec un large sourire: "Je suis en forme."