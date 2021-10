Sortir dans le Calvados : jeudi 5 mars

Sommer'geeks est un festival de l'univers geek à Sommervieu près de Bayeux et qui se déroule dimanche. Tous les âges sont invités à profiter des différentes activités ce dimanche de 9h à 18h. Retrouvez le programme sur la page facebook Sommergeeks.



A l'occasion de la journée de la femme, le Casino JOA de St-Aubin-sur-Mer vous propose une soirée zumba suivi d'un show de chippendales ce samedi. Vous finirez la soirée sur le dancefloor avec Dj Neko aux platines. Restaurant ouvert dés 19h et zumba à partir de 22h30.



Jusqu'au 30 mars, se tient à Caen, le mois de l'architecture contemporaine en Normandie. Au programme, des conférences, des séminaires, des visites de chantier et des expositions. Plus d'infos sur www.maisonarchitecture-bn.fr