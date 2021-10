Paris (AFP). Le chômage a atteint la barre des 10% fin 2014 en métropole

Le chômage a poursuivi sa hausse au 4e trimestre 2014, atteignant la barre des 10,0% (+0,1 point) en métropole et 10,4% (+0,1 point) avec l'outremer, a annoncé l'Insee jeudi. En hausse de 0,4 point sur un an, le taux de chômage, mesuré par l'Institut national de la statistique selon les normes du Bureau international du travail (BIT), retrouve son niveau de la mi-2013 en métropole. En incluant l'outremer, il progresse de 0,3 point sur un an. Au total, l'Insee a comptabilisé, fin 2014, 2,877 millions de chômeurs en métropole.

