Kirkouk (Irak) (AFP). Irak: l'armée tente d'encercler Tikrit, la bataille appelée à durer

Les forces gouvernementales irakiennes tentaient mercredi d'encercler les jihadistes du groupe Etat islamique (EI) dans les environs de Tikrit, en coupant notamment leurs lignes d'approvisionnement, au troisième jour d'une vaste offensive appelée à durer pour reprendre cette ville stratégique. Appuyées par des miliciens chiites et des tribus sunnites, les forces armées étaient à plus de 20 km de la ville de Tikrit, située à 160 km au nord de Bagdad. Les "opérations se poursuivent conformément au plan préparé", a déclaré un officier à Samarra, la deuxième ville de la province de Salaheddine. "Nos forces avancent lentement et méthodiquement", en raison des tireurs embusqués et des bombes placées au bord des routes. Les combattants progressent depuis trois fronts: de la cité de Samarra au sud, du camp militaire de Speicher au nord et de la province de Diyala à l'est. "L'objectif est d'empêcher l'EI de commettre des attaques, de couper ses lignes d'approvisionnement, de l'empêcher d'être en liaison avec ses combattants (hors de la ville) et de l'encercler totalement avant de l'attaquer", a détaillé le général Abdel Amir Al-Zaidi, commandant des opérations dans le secteur de Diyala. Les troupes veulent commencer par prendre deux localités toutes proches de Tikrit, Al-Alam au nord et Al-Dour au sud, a-t-il ajouté. Elles ont réussi "à détruire la première ligne de défense" de l'EI, poussant les jihadistes à se retirer à l'intérieur des localités. Depuis le début de l'opération lundi, il n'"y pas eu de confrontation directe". Le porte-parole de la police Mohammed Ibrahim a expliqué que les jihadistes avaient surtout recours aux attentats à la voiture piégée contre les forces en progression. - 'La Turquie prête à tout soutien' - "Si tout se passe bien, je vois l'opération prendre quelques semaines. Mais, même si Tikrit est reprise, elle restera vulnérable à des infiltrations et à des attaques terroristes vu sa proximité avec les autres points chauds comme les provinces de Ninive et d'Al-Anbar", a prévenu John Drake, un expert de l'institut de recherche sur la sécurité AKE Group. Bagdad a annoncé avoir mobilisé 30.000 hommes et l'aviation pour cette offensive présentée comme "la plus massive" depuis la prise par l'EI en juin 2014 de pans entiers du territoire irakien. Située entre Bagdad et Mossoul, Tikrit, berceau de l'ex-président Saddam Hussein, est la deuxième ville la plus importante conquise par l'EI en Irak, après celle de Mossoul, à 350 km au nord de Bagdad. Dans l'offensive actuelle, les Irakiens n'ont pas demandé l'aide des Etats-Unis et de leurs alliés qui ont poursuivi leurs frappes quotidiennes contre l'EI ailleurs en Irak et en Syrie, avec 12 raids dans la nuit de mardi à mercredi. Pour les autorités, la prise de Tikrit représenterait "un tremplin sur le chemin de la libération de Mossoul", deuxième ville d'Irak. En visite à Bagdad, le ministre turc de la Défense Ismet Yilmaz a déclaré selon l'agence Anatolie que son pays était "aux côtés de l'Irak en cas d'offensive sur Mossoul. La Turquie est prête à tout soutien logistique et en matière de renseignements dans le cadre de la lutte de l'Irak contre le terrorisme". - Fuite des familles - Dans la bataille pour Tikrit, les Etats-Unis ont confirmé la participation de l'Iran sur le terrain. Cette offensive marque l'implication iranienne "la plus manifeste" en Irak depuis 2004, "avec de l'artillerie et d'autres moyens", a déclaré le plus haut gradé américain, le général Martin Dempsey.

