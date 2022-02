Vire : l’hôpital rachète l’ex-maison de retraite

Selon le directeur de l’hôpital Pierre Tsuji, ce pôle pourrait “ouvrir à la rentrée 2012.” Il regroupera le Centre d’Accueil thérapeutique à temps partiel(CATTP) et le Centre médico-psychologique pour les Enfants et les Adolescents (CMPEA) actuellement hébergés dans “des locaux vétustes” situés, 52 rue du Calvados-Halbout dans une vieille demeure appartenant à la ville deVire et difficile d’accès en voiture et, 10, rue du Chanoine-Trèche, dans les anciens locaux de la Société Générale appartenant à un particulier, avec ses barreaux aux fenêtres.

Plusieurs centaines d’enfants:

L’hôpital, dès lors qu’il n’était pas propriétaire de ces locaux, ne pouvait envisager d’y faire des frais. Ce nouveau pôle abritera également des services de l’EPMS La Clairière de Saint-Sever, de l’APAEI de Vire et de l’association Gaston-Miallaret de Caen. Quarante personnes y travailleront, dont la moitié d’hospitaliers, et y recevront des centaines d’enfants chaque année “dans un cadre beaucoup plus approprié.”

Un article du Bocage Libre à Vire