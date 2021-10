Paris (AFP). Roland Garros: le gouvernement soutient le projet de la FFT

Manuel Valls a apporté mercredi "le plein soutien du gouvernement à tous les volets" du projet de la Fédération française de tennis (FFT) visant à moderniser le site de Roland-Garros et souhaite qu'il "puisse aboutir dans les meilleurs délais". "L?État donnera en conséquence son accord à l'ensemble des procédures relevant de sa compétence dans les prochaines semaines, afin de permettre rapidement un début des travaux", écrit dans un communiqué le Premier ministre, alors qu'un rapport d'experts du ministère de l?Écologie avait conclu mi-février à la faisabilité technique et juridique d'un projet alternatif porté par le monde associatif. M. Valls, qui s'est entretenu ce mercredi avec le président de la FFT, Jean Gachassin, rappelle que le projet présenté par la Fédération, "engagé il y a cinq ans avec le soutien de l?État et de la Ville de Paris, a franchi toutes les étapes liées à sa préparation en s'adaptant aux prescriptions et aux observations qui lui ont été faites". "L'enquête publique achevée en novembre dernier a conclu sans ambiguïté à un avis favorable au projet qui est en +parfaite cohérence et complémentarité avec les activités du jardin botanique (serres d?Auteuil)+", souligne le chef du gouvernement. Rappelant que ce site accueille l'un des quatre tournois du Grand Chelem de tennis, M. Valls estime que l'organisation du tournoi de Roland-Garros à Paris "participe du rayonnement international et du dynamisme économique de la France et de la capitale" et que "la modernisation du site est une condition urgente du maintien d?un tournoi du Grand Chelem en France". Pour le Premier ministre, cette modernisation "doit être un révélateur de la capacité de la France à faire aboutir des projets stratégiques et emblématiques, au travers de grands évènements sportifs internationaux, notamment les jeux Olympiques" à l'organisation desquels Paris pourrait être candidate en 2024. Un rapport d'experts publié mi-février par le ministère de l?Écologie avait conclu à la "faisabilité" du projet alternatif de modernisation du site de Roland-Garros défendu par des associations pour préserver l'intégrité du Jardin des Serres d'Auteuil à Paris.

