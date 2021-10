Paris (AFP). Coupe de France: le PSG tourne peu, Monaco un peu plus

L'entraîneur du Paris SG Laurent Blanc a choisi de titulariser Lucas Digne au sein d'une équipe très peu modifiée, mercredi en quart de finale de la Coupe de France, face à Monaco, dont le onze de départ est plus remanié. Côté parisien, Digne remplace donc Maxwell sur le flanc gauche de la défense, alors que Douchez jouera dans les buts comme c'est l'habitude en Coupe. Marquinhos évoluera à droite, Van der Wiel étant lui aussi laissé sur le banc. En milieu de terrain, c'est le trio Rabiot-Verratti-Matuidi qui est aligné. En attaque, Pastore, Cavani et Lavezzi sont titulaires. A Monaco, l'entraîneur Leonardo Jardim a choisi de laisser sur le banc plusieurs titulaires habituels comme Moutinho, Ferreira-Carrasco et Kurzawa, en plus du gardien Subasic, qui laisse sa place à Stekelenburg. Alain Traoré, Matheus, Abdou Diallo et Dirar sont titulaires. Les équipes: Paris SG: Douchez - Marquinhos, Thiago Silva, David Luiz, Digne - Rabiot, Verratti, Matuidi - Pastore - Lavezzi, Cavani Monaco: Stekelenburg - Al. Touré, Toulalan, Echiejile, A. Diallo - Dirar, Kondogbia, Fabinho, Traoré - Matheus, Berbatov Arbitre: Clément Turpin

