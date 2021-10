Départementales 2015 dans la Manche: Isigny-le-Buat, une affaire de sortants ? (15/27)

Le binôme Marie Hélène Fillatre et Bernard Tréhet, représentera la majorité dépamentale. Ces deux conseillers sortants, elle du canton de Juvigny le Tertre et lui du canton de Brécey, partent clairement en pôle position dans cette course aux sièges départementaux.

Un troisième conseiller sortant est dans la course, c'est le conseiller général d'Isigny le Buat, Louis Desloges qui a su s'entourer en choisissant comme binôme, Isabelle Lottin, vice présidente à la chambre d'agriculture de la Manche. Il est étiqueteté divers gauche sur les listes préfectorales.

Le Front National sera représenté par Jérémy Cenier, conseiller municipal à Reffuveille et Jacqueline Anger.