La Comédie de Caen : une programmation qui souhaite la bienvenue aux enfants

Janvier

Jusqu'au mercredi 26 : «Caligula/Supernova» (théâtre) au théâtre des Cordes. Lundi, mardi et vendredi (20h30), mercredi et jeudi (19h30).



Février

Du mardi 1er au jeudi 10 février : «Gavroche, rentrons dans la rue» (théatre jeune public) au théâtre d'Hérouville. Tous les jours à 14h, sauf mardi 1er (20h30), les mercredis (19h30). Relâche le week-end.

Mardi 15 (20h30), mercredi 16 et jeudi 17 (19h30) : «Ici» (cirque) au théâtre des Cordes.

Jeudi 17 (19h30) et vendredi 18 (20h30) : «J'ai la femme dans le sang» (théâtre) au théâtre d'Hérouville.

Du lundi 21 au vendredi 25 : «Petit-bleu et petit-jaune» (théâtre jeune public) au théâtre des Cordes. Tous les jours à 9h30, 10h30, 14h et 15h, sauf mercredi (15h et 18h).



Mars

Samedi 19 : Fête du Printemps au théâtre d'Hérouville. Horaire à déterminer. Entrée libre

Mardi 29 : «Jerk» (théâtre et marionettes) au théâtre d'Hérouville à 20h30.

Jeudi 31 (19h30) et vendredi 1er avril (20h30) : «This is how you will disappear» (théâtre et danse) au théâtre d'Hérouville.



Avril

Mardi 5 à vendredi 8 : «Hamlet machine» (théâtre et marionettes) au théâtre des Cordes. Mardi (20h30), mercredi (19h30), jeudi et vendredi (14h30).

Mardi 12 (20h30) et mercredi 13 (19h30) : P.P.P. (cirque) au théâtre des Cordes.

Jeudi 21 (14h et 19h30) et vendredi 22 (14h et 20h30) : «La vraie fiancée» (théâtre jeune public) au théâtre d'Hérouville.





Pratique : Comédie de Caen au théâtre d'Hérouville. Tél. 02 31 46 27 29. Tarifs : 22/18¤ sauf mention contraire.



