Bruxelles (AFP). Pas de Thalys depuis mardi soir, un millier de passagers génés

La circulation des Thalys a été interrompue mardi soir à la suite d'un "accident de personne" sur les voies entre Paris et Bruxelles, ce qui a empêché six trains d'arriver à destination et perturbé le voyage d'un milliers de passagers, a indiqué une porte-parole de la société. La circulation devait reprendre à 05H30 mercredi matin, a précisé la porte-parole de Thalys. L'"accident de personne", terme qui désigne habituellement les suicides, s'est produit peu avant 21H00 (20H00 GMT) "à la frontière franco-belge, ce qui a interrompu la circulation entre Paris et Bruxelles. Deux trains en provenance de Rotterdam, aux Pays-Bas, et un venant d'Essen, en Allemagne, n'ont pas pu aller plus loin que Bruxelles. Parmi les 435 occupants des trois trains, 251 sont retournés vers Rotterdam ou ont trouvé un hébergement par leurs propres moyens à Bruxelles. 184 autres passagers étaient hébergés dans une "rame d'attente" jusqu'à leur départ, programmé à 05H30, selon la porte-parole. Dans l'autre sens, au départ de Paris, un train pour Amsterdam, un pour Bruxelles et un pour Liège (Belgique) n'ont pas pu atteindre Bruxelles et ont fait demi-tour, avec 600 passagers à bord au total. Quelque 300 d'entre eux ont été hébergés dans des hôtels à Paris ou à Marne-la-Vallée. Ils pourront repartir mercredi selon un horaire "flexible", selon Thalys. Une centaine d'autres a préféré attendre le tout premier départ dans une rame. Comme à Bruxelles, ils ont reçu des couvertures et une collation, a expliqué la porte-parole. Le dernier train au départ de Paris et à destination de Liège a par ailleurs été supprimé pour les mêmes raisons. "Comme il s'agit d'une situation de force majeure et d'un accident de personne, les gens sont compréhensifs", a assuré la porte-parole, alors que les commentaires de passager sur Twitter étaient plus critiques, certains reprochant un manque d'informations ou d'avoir reçu une chambre d'hôtel "à de 45 km de la gare du Nord" de Paris. Le nombre de Thalys mercredi matin "a été doublé" pour acheminer l'ensemble des passagers, a encore indiqué la porte-parole.

