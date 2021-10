Paris (AFP). Départementales: Hollande veut arracher les électeurs FN pour les convaincre

François Hollande affirme mercredi vouloir "arracher" les électeurs du Front national pour "leur parler et les convaincre", à l'approche des élections départementales fin mars. Le FN est donné en tête des intentions de vote pour ce scrutin qui se déroulera les 22 et 29 mars. "La seule attitude à avoir, c'est d'aller les chercher, les arracher même pour leur parler et les convaincre", dit le chef de l'Etat dans Le Parisien/Aujourd'hui en France. "Car si le FN est dans la République, puisqu'il participe aux élections, c'est tout sauf le parti de la République", déclare-t-il. "Ses propositions sont autant de reculs pour notre pays et pour ses électeurs", dit le président de la République. "C'est un échec collectif quand un parti d'extrême droite est le premier parti de France", affirme M. Hollande. Mais selon lui, "cela ne veut pas dire que ceux qui votent pour le FN soient convaincus par ses thèses". Il estime en outre que "notre pays a besoin d'une vie politique où les idées s'affrontent pour éclairer les citoyens sur les choix possibles". "Chaque fois que Nicolas Sarkozy, ou tout autre, apporte des propositions, la démocratie est gagnante", juge le président de la République, qui assure ne "pas être dans l'obsession" de l'élection présidentielle de 2017.

