Paris (AFP). Valls: la nouvelle prime d'activité bénéficiera aux personnes gagnant jusqu'à 1.400 euros

Le Premier ministre Manuel Valls a annoncé mardi que la nouvelle prime d'activité, qui va se substituer au RSA activité et à la Prime pour l'emploi, bénéficiera aux personnes gagnant jusqu'à 1.400 euros. Selon le Premier ministre, "entre 4 et 5 millions d'actifs seront éligibles à cette nouvelle prime d'activité, dont 700.000 à un million de jeunes". La prime d'activité qui sera mise en place le 1er janvier 2016, "sera versée tous les mois" et "son montant sera fixé pour trois mois", a précisé M. Valls, qui présentait la nouvelle feuille de route du Plan pauvreté.

