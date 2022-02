Escroqueries à “plein temps”

La jeune femme, déjà détenue pour de précédentes escroqueries, est à l'origine de multiples affaires. Elle devait notamment répondre de manoeuvres qui ont fait plus de cinquante victimes entre Cherbourg (Manche), Caen et Colombelles en 2009 et 2010.



Elle vole une carte bleue

Pour vivre, elle escroque d'ailleurs “à plein temps”. Elle vend par exemple sur Internet des objets qui n'existent pas et exige un paiement en mandat-cash. Elle n'hésite pas non plus à voler les portables de deux de ses collègues, dans le vestiaire alors qu'elle vient de décrocher un CDD. Mieux, en formation à l'AFPA, elle vole la carte bleue d'une consoeur. Bonne princesse, elle invite celle-ci le midi à manger avec elle sur ce qu'elle vient de lui dérober Le compagnon de la prévenue, également père de son enfant, comparaissait aussi pour une série d'émission de chèques sans provision sur son propre compte. L'homme a été relaxé du chef d'escroquerie puisque les chèques avait été émis avant l'interdiction formelle de sa banque d'émettre des formules de paiement.



