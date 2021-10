Oslo (AFP). Le comité Nobel de la paix démet son président contesté, Thorbjørn Jagland

Le président contesté du comité Nobel de la paix Thorbjørn Jagland n'a pas été reconduit à ce poste mardi et rétrogradé au rang de simple membre, une déchéance sans précédent dans l'histoire plus que centenaire du prix. Président depuis 2009, lors d'une période jalonnée de polémiques concernant les prix remis à Barack Obama, au dissident chinois Liu Xiaobo et à l'Union européenne, M. Jagland sera remplacé par Kaci Kullman Five, jusque-là vice-présidente. Jamais dans le passé un président en poste souhaitant être reconduit dans ses fonctions, comme c'était le cas de M. Jagland, n'avait été écarté. Mme Kullman Five a refusé de se prononcer sur les raisons pour lesquelles son prédécesseur n'avait pas été reconduit, alors qu'il disait publiquement le souhaiter. "Conformément à la tradition, je ne vais pas commenter ni rendre compte de ce qui s'est dit au cours de la réunion" des cinq membres du comité Nobel, a-t-elle dit lors d'un point de presse. La réunion, la première de l'année, avait pour objet de déterminer la distribution des rôles au sein du comité, mais aussi de passer en revue les candidatures au prix Nobel de la paix 2015. Ont été retenues 276 personnes et organisations, presque un record. "Il y a un large consensus au sein du comité pour dire que Thorbjørn Jagland a été un bon président pendant six ans", a indiqué Mme Kullman Five. L'intéressé, ex-Premier ministre travailliste, a refusé de répondre aux questions. Inédite depuis que le premier prix Nobel de la paix a été décerné en 1901, le changement de direction a été rendu possible par le basculement de la majorité politique du comité, à la faveur de son renouvellement partiel. La composition du comité Nobel, dont les membres sont désignés par le Parlement norvégien, reflète en effet le rapport de forces à la Chambre, laquelle est passée à droite en 2013.

