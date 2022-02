Nouveau tribunal de Caen : “prioritaire”

En quoi consiste le métier de procureur général ?

“Un procureur décide de la suite à donner à chaque infraction commise, que ce soit un délit, un crime ou une contravention. Six procureurs de la République exercent en Basse Normandie. C'est le procureur général qui contrôle et coordonne leurs actions. Il veille aussi au bon fonctionnement de toutes les juridictions ainsi qu'à la mise en place des réformes judiciaires ou législatives”.



Quelles sont vos priorités dans la fonction que vous exercez ?

“C'est d'abord de traiter les affaires rapidement. De ne pas laisser des “stocks” se créer. De veiller également à ce que l'exécution des décisions de justice, et notamment des peines, soit accélérée. En d'autres termes, que ceux qui sont condamnés exécutent leur peine dans des délais rapides. Je demande aussi aux procureurs de la République d'être très réactifs face aux actes de délinquance qui peuvent perturber la vie de nos concitoyens. Et de ne pas hésiter à faire déférer tous les auteurs d'infractions susceptibles de causer un trouble à l'ordre public”.



En terme de délais de jugement, comment les différentes juridictions se placent-elle ?

“Globalement, le Calvados se situe plutôt bien par rapport aux autres départements français. Les juridictions de Caen et de Lisieux sont toutes deux très chargées mais les délais de traitement des affaires ne sont pas supérieurs à la moyenne nationale”.



Vous avez été avocat général pendant de longues années à Caen, vous connaissez bien cette ville : y avez-vous perçu une évolution dans sa délinquance ou sa criminalité ?

“C'est très intéressant de revenir dans une région où on a exercer autrefois. La délinquance est restée, et je m'en félicite, globalement assez stable. Nos concitoyens ont la chance de vivre dans une région plutôt épargnée par les phénomènes de grandes délinquances. D'autre part, j'ai trouvé un appareil judiciaire revu par les effets de la nouvelle carte. Et j'ai malheureusement découvert deux tribunaux dans un état pitoyable et consternant. Les tribunaux de Caen et de Lisieux occupent des bâtiments très délabrés. Faute de faire un choix il y a plusieurs années, la situation s'est dégradée”.



Quelle réponse va-t-on donner à ces problèmes immobiliers ?

“Le ministère considère que la construction d'un nouveau tribunal sur la Presqu'île de Caen est un projet prioritaire. L'objectif est d'inaugurer ce nouveau palais de justice à la fin de l'année 2014”.



Une vie, six dates

. 1948 Naissance à Dax (Landes)

. 1971 Reçu au concours de la magistrature

. 1984 Mariage

. 1985, 1987, 1989 et 1991 Naissances de ces quatre enfants

. 1985 devient substitut général puis avocat général à Caen. Ville qu'il quitte en 2005

. 2010 devient procureur général à Caen





