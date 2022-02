La 3 DS de Nintendo, bientôt disponible

Les joueurs américains disposeront de la nouvelle machine capable d'afficher de la 3D sans le port de lunettes spécifiques le 27 mars prochain, soit un mois après le Japon où la date est fixée au 26 février prochain.

La 3DS sera commercialisée en deux coloris, Aqua Blue et Cosmo Black, à un prix encore incoonu. Au Japon, la console sera disponible au tarif de 25.000 yens, soit 220 euros. Les Américains devront débourser 250 dollars, l'équivalent de 185 euros.

La 3DS proposera un catalogue de 25 titres, attendus entre sa sortie européenne et le mois de juin prochain. Plusieurs éditeurs tiers s'associeront au lancement de la 3DS avec un mélange de nouveautés et de portages en 3D de plusieurs classiques vidéoludiques. Ubisoft proposera huit jeux au démarrage européen de la console (Les lapins crétins, Rayman ou Tom Clancy's Ghost Recon). Les adaptations en relief de Mario Kart, Street Fighter IV, Nintendogs, Metal Gear Solid Snake, Zelda Ocarina of Times ou Resident Evil sont également prévus au programme.

D'une puissance graphique supérieure aux précédentes DS, la dernière-née de Nintendo intégrera un port de carte SD d'une capacité de stockage de 2 Go et disposera deux capteurs photos capables de prendre des photos en relief. La console bénéficiera de zones compatibles WiFi grâce à Meteor en France pourra lire des vidéos en 3D. Un partenariat avec la chaîne Eurosport a été annoncé au cours de la conférence aux Pays-Bas.