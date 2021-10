Marignane (AFP). Marignane: règlement de comptes en plein jour dans une boulangerie

07H45 lundi matin: attablé dans une boulangerie de Marignane (Bouches-du-Rhône), un trentenaire connu pour trafic de stupéfiants est abattu à la kalachnikov. C'est le troisième règlement de comptes depuis le début de l'année dans la région marseillaise après une pause de six mois en 2014. "Un règlement de comptes en plein jour, dans une boulangerie, dans une zone non sensible de surcroît, ce n'est pas courant, c'est même inquiétant", relève un enquêteur, interrogé par l'AFP: "Nous avons déjà connu ce type d'affaires dans des snacks au pied des cités, mais ce n'est pas comparable." Les faits n'ont duré que quelques secondes. Le temps pour deux hommes de descendre d'une Seat Ibiza noire dans laquelle au moins un autre complice les attendait, de pénétrer dans la véranda fermée attenante au "Fournil de la Barque", une grande boulangerie à la devanture rouge située sur un boulevard passant à la sortie de Marignane, et de faire feu à bout portant sur cet homme de 36 ans. Puis de prendre la fuite. Il était en train de consommer, sans doute son petit-déjeuner, en compagnie d'un autre homme qui a lui aussi rapidement quitté les lieux, de source proche de l'enquête. Surtout, "trois autres personnes étaient attablées à proximité" et "elles ont été assez choquées", selon cette même source. "Les clients et les employés ont vu quelqu'un se faire assassiner, ils vont en souffrir pour de nombreuses années. Personne n'est à l'abri d'une balle perdue. Aujourd'hui, on y a échappé" corrobore le maire de Marignane, Eric Le Dissès (UMP), qui s'est rendu "discrètement" sur place et prévoit de revenir mardi matin "apporter son soutien" au personnel de la boulangerie et des petits commerces de ce secteur. - Nombreux impacts - La victime, qui avait grandi à Marignane et résidait dans la commune voisine de St-Victoret, était connue pour des faits de petite et moyenne délinquance, notamment de trafic de stupéfiants. Touché de nombreux impacts, l'homme décèdera à l'arrivée des secours. Sa famille et ses proches se sont rendus sur place dans la matinée, son autopsie sera pratiquée mardi matin. Le parquet d'Aix-en-Provence a confié à l'enquête à la PJ de Marseille. "Tous les critères du règlement de comptes semblent réunis", observe la source proche de l'enquête. Il s'agirait dans ce cas du 3e assassinat de ce type depuis le début de l'année à Marseille et dans sa région. Le dernier en date a eu lieu le 1er février à Gignac-la-Nerthe (Bouches-du-Rhône), lorsqu'un homme de 25 ans a été tué de plusieurs rafales de fusil d'assaut. Le premier s'était produit dans la nuit du 14 au 15 janvier à La Castellane, une cité des quartiers nord de Marseille connue pour être un important centre de trafic de stupéfiants. Un homme de 25 ans y avait été abattu d'une balle dans la tête Ces évènements succèdent à une pause de près de six mois dont se sont récemment félicitées autorités judiciaires et policières. "Avec plus de moyens et la réorganisation des services, nous avons obtenu plus de résultats en terme de démantèlement de réseau et de baisse du nombre de règlement de comptes. Fin 2014, un règlement de comptes sur deux était élucidé", soulignait, en fin de semaine dernière à l'AFP, Christian Sainte, patron de la PJ marseillaise depuis 2012, qui vient d'être nommé à la tête du 36 Quai des Orfèvres.

