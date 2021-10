Des poubelles incendiées à Fecamp

Les trois personnes reviennent près du véhicule en poussant une poubelle. L'un deux demande un briquet. Le propriétaire de la voiture vient à leur rencontre, il aperçoit un autre container en feu sur le parking.

La brigade anti-criminialité arrive sur les lieux et contrôle deux garçons et une jeune fille. Le témoin les identifie formellement.

Ils sont tous les trois placés en garde à vue et entendus à plusieurs reprises. La jeune fille et un des garçons reconnaissent être les auteurs de l'incendie, mettant hors de cause le deuxième garçon. Il s'agirait d'un jeu qui a mal tourné.