Il fait passer des jeux playstation pour une friteuse

Les agents de sécurité du magasin, à l'aide des caméras de surveillance, observent plusieurs individus sortir une friteuse de son emballage. Le carton est ensuite rempli de jeux vidéos Playstation 4 et de plusieurs tee-shirt.

Un des individus, le mis en cause, se présente ensuite à la caisse où il règle le prix d'achat de la friteuse. L'individu est interpellé à la sortie, le montant des biens volés s'élève à 1350 euros. Police secours intervient et l'homme est placé en garde à vue, il est âgé de 38 ans et réside à Rouen.

La marchandise a été récupérée par le magasin qui dépose plainte.