Division Supérieure Régionale : Ifs et l'Avant Garde ne répondent plus

Un déplacement court mais difficile attendait l'AS Ifs sur le terrain du Bourguebus-Soliers FC. Et cela se confirme dés le début de match. Voulant prendre à la gorge les Ifois, le BSFC se montre très dangereux par Hommet qui manque son face-à-face avec Godefroy en enlevant trop son intérieur du droit (9'). Disposés en losange au milieu, les visiteurs sont à la peine sur les côtés, ce que fait savoir Romage de vive voix à son entraîneur. Le duo Hommet – Hamel fait mal à la défense. Le second, bien lancé, perd son duel avec le gardien avant que le premier récupère et voit sa frappe repoussée devant la ligne par Lefebvre (26').

L'équipe d'Hervé Savaroc tente timidement de se montrer dangereuse par Besri, qui bute sur Vignon après avoir trop poussé son ballon (22') et Girre, qui ne trouve pas le cadre dans la surface (30'). Mais les rares entreprises des vert et blanc sont bien récompensées grâce à Selim Besri qui exploite un ballon cafouillé dans les six mètres suite à un bon centre de Girre (0-1, 37'). Une minute plus tard, Ozenne accélère sur la droite mais tombe sur Vignon bien sorti à sa rencontre (38').

Bourguébus, trop maladroit devant le but, retourne aux vestiaires avec un but de retard.

Durant la deuxième période, Ifs est simplement inexistant sur le plan offensif. Incapables de se créer des opportunités, les banlieusards caennais procèdent par de longs ballons et cherchent à rester solides, tandis que les locaux tentent de jouer au sol malgré un terrain de plus en plus compliqué. Maxime Beliarde, l'entraîneur-joueur, met à contribution Godefroy d'une frappe lointaine (64'). Mais c'est Mathieu Laurent, trouvé en retrait à l'entrée de la surface qui envoie un caramel sous la barre. Superbe (1-1, 73').

La rencontre se raidit alors, avec de nombreuses altercations pour des mots ou des petites fautes.

Et au bout du temps additionnel, le buteur Laurent botte un corner au second poteau. Anquetil remise de la tête dans l'axe, le ballon est poussé au fond avec rage par Christopher Allain, assailli par ses copains (2-1, 90+4).

Simplement battus par la hargne et l'envie terribles du BSFC, les Ifois accumulent un quatrième match sans victoires où ils ont encaissés 11 buts. Les locaux, de leur côté, s'éloignent quelque peu de la zone rouge avant un déplacement à Cherbourg, lanterne rouge.

La MOS tend les bras à la DH

Le déplacement sur le terrain de la réserve de Cherbourg faisait figure, en étant sérieux, de formalité pour la MOS. Les hommes de Cédric Hoarau n'ont pas raté le coche. Gagnants 0-3, portés par leur buteur Malik Khoualed, auteur d'un doublé, ainsi que par Aurélien Thoris, les Caennais comptent désormais dix points d'avance sur le troisième, Lisieux. Ils sont même désormais à six longueurs de Vire, qui a concédé son deuxième revers de la saison sur la pelouse d'Equeurdreville (2-1).

Dans le même temps, la réserve de Mondeville rendait visite à celle de Granville. En battant les Manchots 1-2, ils infligent un véritable coup sur la tête des Granvillais, pour qui l'objectif est d'amener l'équipe réserve en DH afin d'entretenir les ambitions du club.

Ça commence à se compliquer pour l'Avant Garde... L'équipe de Julien Le Pen, battue samedi soir sur son synthétique par Pointe Hague (1-2), n'a plus connue la victoire depuis le 30 novembre dernier. Le déplacement à Carentan, premier relégable quatre points derrière, dimanche prochain, sera très important pour pouvoir se relancer et mieux respirer.