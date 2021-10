Alcool : Des contrôles de police dans plusieurs bars de nuit à Cherbourg

Dans la nuit de vendredi à samedi, les services de Police ont mené des opérations de contrôle de débit de boissons visant des bars de nuit du secteur de la rue de la Paix, rue de l'Union à Cherbourg.

Ces contrôles visent tant l'aspect réglementaire relatif à l'exploitation que la tenue de l'établissement ( ivresses, présence de mineurs et consommations non autorisées ....)

Des établissements contrôlés, un seul a été pris en défaut, une personne ivre se trouvant à l'intérieur et consommant. Cette personne a fait l'objet d'un placement en cellule de dégrisement et une procédure sera établie contre le gérant de l'établissement.



Plusieurs discothèques de l'agglomération ont fait l'objet de fermetures administratives et de procédures devant le tribunal de Police pour des faits relatif au non respect de la réglementation sur la fourniture de boissons alcooliques - Ces faits avaient été révélés lors des précédentes opérations de contrôle qui vont se poursuivre.