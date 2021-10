Paris (AFP). Ligue 1: Lyon sous la menace de Paris

Le leader lyonnais a chuté à Lille (2-1), samedi, et se trouve désormais sous la menace directe du PSG, qui pourrait s'emparer de la tête du classement en cas de victoire à Monaco, dimanche en clôture de la 27e journée de L1. Paris n'a pu que se frotter les mains en voyant l'OL se faire piéger dans le Nord, subissant ainsi sa première défaite en championnat depuis le 30 novembre. Le double champion de France, 2e à deux points, sait qu'il lui suffit de s'imposer sur le Rocher pour s'installer pour la première fois de la saison dans le fauteuil de leader (au terme d'une journée) et prendre ainsi un ascendant psychologique sur ses concurrents directs. Tout avait pourtant parfaitement démarré pour Lyon avec un but de Corentin Tolisso dès la 3e minute. Mais la seconde période a été cauchemardesque, Lille (8e) faisant la différence par Idrissa Gueye (56e) puis Rony Lopes (60e) sur un exploit individuel. Alexandre Lacazette, le meilleur buteur de L1 (21 buts), n'a pas vraiment pesé sur le match et n'a toujours pas retrouvé le chemin des filets en deux rencontres après sa blessure à la cuisse droite. Tout est allé de travers pour Lyon pour qui les prochaines semaines ne s'annoncent pas simples, puisqu'il devra enchaîner deux autres déplacements très compliqués, à Montpellier et surtout à Marseille. Le revers des Lyonnais constitue aussi une belle aubaine pour l'OM (3e), terrassé par Caen (3-2) au Vélodrome vendredi, mais qui s'accroche à quatre points. Saint-Étienne (4e) a enfoncé Toulouse (1-1), 18e et en position de relégable, mais n'en finit pas de stagner (7e match sans succès d'affilée), tout comme Bordeaux, qui a manqué le coche à domicile contre Reims (1-1), mais reste encore dans la course à l'Europe (6e). En bas de tableau, il y avait une rencontre à ne pas perdre entre Metz et Évian/Thonon. La défaite de la lanterne rouge messine (2-1) la condamne quasiment à la relégation en Ligue 2, alors que les Haut-Savoyards prennent un peu d'air à la 17e place. Sale soirée également pour Lens (19e), battu par Rennes (1-0). Le calvaire se poursuit pour les Sang et Or, qui combinent malheurs sportifs et gros soucis financiers. Lorient, vainqueur de Bastia (2-0), a mis fin à la série corse (9 matches sans revers) et s'éloigne quelque peu de la zone rouge (16e). Résultats de la 27e journée de la Ligue 1 de football: vendredi Marseille - Caen 2 - 3 samedi Lille - Lyon 2 - 1 Bordeaux - Reims 1 - 1 Toulouse - Saint-Etienne 1 - 1 Lorient - Bastia 2 - 0 Lens - Rennes 0 - 1 Metz - Evian/Thonon 1 - 2

