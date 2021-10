Basket: Duel de promus au KIndarena

L’équipe de Chalons-Reims réalise une saison un peu meilleur que le SPO Rouen et se classe à la 12e place pendant que les Rouennais sont eux à la 14e.

Si Rouen reste sur une défaite à Nanterre 101-89 lors de la dernière journée, l’équipe de Chalons-Reims reste sur une large victoire à domicile contre Cholet 88-70.

Lors du match aller, les joueurs de Christophe Denis l’avaient emporté à l’extérieur 76-70 fin novembre.

Une victoire assurerait encore un peu plus un maintien qui semble de plus en plus se dessiner pour les Normands.