Lyon (AFP). Ligue 1: Lyon à Lille pour profiter du faux pas de l'OM

Lyon, leader de L1, se déplace à Lille samedi (16h00) en match de la 27e journée, et peut profiter du faux pas de Marseille, battu vendredi à domicile par Caen (3-2) en ouverture de la 27e journée. En cas de succès les Lyonnais mettraient les Marseillais à sept points. A Lille, l'OL va débuter une série de trois déplacements consécutifs, qui le mènera aussi à Montpellier puis Marseille. Lors de la phase aller, le match Montpellier-Lyon avait été inversé en raison de l'indisponibilité du stade de La Mosson ravagé par de fortes inondations, début octobre. L'Olympique lyonnais avait profité de ses trois matches de suite à domicile pour faire le plein de points en s'imposant sur Lille (3-0), Montpellier (5-1) et Marseille (1-0), ce qui avait contribué à son redressement après un début de championnat raté. A l'issue de cette série, Lyon était monté sur le podium (3e) qu'il n'a plus quitté depuis. "C'est un tournant important dans notre saison. Pour le titre, nous aurons une idée sans doute après car il ne restera ensuite que neuf rencontres. Nous saurons où en sont nos adversaires, sur ce qu'ils auront glaner dans le même temps", admet l'entraîneur lyonnais, Hubert Fournier assurant ne pas avoir de "tableau de marche" pour ces trois rencontres. "A chaque match, nous jouons pour gagner en sachant que ce n'est pas toujours possible d'autant qu'à l'extérieur, l'environnement est différent", prévient-il. L'Olympique lyonnais a mis du temps à trouver ses marques sur terrain adverse où il vient de gagner, depuis début décembre, en championnat, trois fois (Evian, Bordeaux, Lens) pour deux résultats nuls (Monaco, Lorient). Auparavant, les voyages de l'OL étaient moins fructueux. Les Lyonnais n'avaient gagné qu'une fois, à Nice (3-1) pour trois résultats nuls (Paris SG, Nantes, Bastia) et trois défaites (Toulouse, Metz, Saint-Etienne). "Il a fallu trouver un équilibre, imparfait en début de saison, entre la volonté d'attaquer qui font partie des caractéristiques et de la culture de notre club, et celle d'avoir des sécurités défensives qui nous permettent d'être à l'heure actuelle la meilleure défense du championnat", explique encore Fournier. - Petite baisse de régime - Le coach doit faire face aussi à une petite baisse de régime de sa formation, bien qu'elle ait renoué avec la victoire contre Nantes (1-0), dimanche à Gerland, après trois résultats nuls contre Lorient (1-1) et, ce qui est plus excusable, contre les grosses écuries Monaco (0-0) et au PSG (1-1). "Toutes les équipes ont rencontré ces difficultés à un moment donné. Nous avons eu l'absence d'Alexandre Lacazette qui est un élément important de notre dispositif offensif. Il y a eu aussi une petite crispation en abordant la dernière ligne droite", plaide Fournier évoquant la "position de leader jamais facile à supporter". De son côté, le défenseur Henri Bedimo évoque aussi "la météo hivernale et la qualité moins bonne des terrains en cette période", qui peuvent avoir contribué à perturber le jeu technique et rapide de l'OL. "Il y a une pression constante sur l'équipe et les adversaires affrontent le premier et ça change beaucoup de choses. Les adversaires nous respectent et nous imposent des défenses renforcées comme Nantes ce week-end", souligne aussi Fournier. C'est certainement ce à quoi l'OL peut s'attendre à Lille face à un adversaire, 12e, qui n'a concédé que cinq buts sur son terrain. "Nous irons avec ambition mais nous voyons l'ampleur de la tâche qui nous attend. C'est une équipe qui a déploré des blessés. Elle a perdu son leader d'attaque, Salomon Kalou, et été perturbée par son parcours européen", met en avant l'entraîneur de l'OL, qui attend des progrès dans le jeu de sa formation sur les plans de la patience et de la maîtrise technique. Le programme:

