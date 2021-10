Tokyo (AFP). Japon: une nouvelle île volcanique, émergée en 2013, grossit encore

Une nouvelle île volcanique apparue il y a un peu plus d'un an à un millier de kilomètres au sud de Tokyo continue de grossir après avoir fusionné avec une autre, selon de nouvelles images tournées cette semaine par les garde-côtes japonais. "Un cratère rejette toujours de la matière à raison de 5 à 6 fois par minute" et "l'île s'étend vers l'est", ont-ils expliqué dans un communiqué. "L'alimentation régulière en magma se poursuit", a commenté le volcanologue Kenji Nogami. Un périmètre de 6 km de rayon mesuré depuis le centre de l'île est interdit d'accès aux bateaux en raison des risques liés à cette éruption qui va se poursuivre, selon le spécialiste. La nouvelle île, née mi-novembre 2013 d'une forte activité volcanique, ne cesse de grossir. Elle mesure désormais approximativement 1.950 mètres d'est en ouest sur 1.800 du nord au sud, soit 2,45 km2, ont détaillé les gardes-côtes. Ces derniers effectuent des missions régulières de reconnaissance aérienne pour vérifier l'état de l'îlot qui a fait surface au milieu du petit archipel d'Ogasawara. C'est la première fois depuis 40 ans qu'un îlot émerge dans cette zone méridionale du Japon. Ce nouveau né, qui paraissait fragile au départ, a des chances de plus en plus croissantes de survivre. Au Japon, zone de séismes et de volcans, quatre à cinq apparitions soudaines d'îles se seraient produites depuis la fin de la guerre du Pacifique, dont une en 1986, qui a disparu en l'espace de deux mois, et une en septembre 1973 également dans les parages de Nishinoshima. Le pays du Soleil-levant n'a toutefois pas l'apanage de ces phénomènes surprenants. Une île a ainsi soudainement émergé en 2013 en mer d'Arabie à la faveur d'un puissant séisme de magnitude 7,7 au Pakistan, à des centaines de kilomètres de l'épicentre.

