Abattoirs AIM : le vibrant plaidoyer du patron du Relais de la Forêt

Une page s'est tournée cette semaine à l'hôtel-restaurant 3 étoiles Le Relais de la Forêt, situé à l'entrée de la forêt de Cerisy, entre Bayeux et Saint-Lô. Pour la première fois depuis 20 ans, le chef et le patron des lieux, Christian Desobeaux n'a pas été fourni par les abbatoirs AIM de Sainte-Cécile. Une société confrontée à une crise gravissime, au bord de la catastrophe sociale. Mais pour Christian Desobeaux, à la tête d'un établissement de poids, capable d'assurer 260 couverts par jour en moyenne l'an dernier, cette situation est intolérable et peut et doit être combattue.

"Les salariés d'AIM sont d'excellents professionnels, qui défendent les produits locaux et régionaux, qui assurent la quantité et la qualité, qui travaillent avec les charcutiers, les bouchers, les restaurateurs jusque dans les campagnes. Leur boudin est exceptionnel. Mangez une de leur merguez et vous n'en mangerez plus jamais une autre", plaide le restaurateur, qui a donc commencé à se fournir ailleurs pour la première fois cette semaine. Et qui le déplore.

"Les types de chez AIM, ils venaient me livrer. Ils avaient la clé de la chambre froide et ils déposaient tout dans la nuit. Là, il faut que je fasse 80km. Et puis, on tombe sur des fournisseurs qui proposent certes des prix attractifs mais de la viande étrangère. Et moi, le lapin chinois je n'en veux pas. Je fais mon petit salé, mon pâté de tête, mes rillettes, je veux de la qualité et je veux faire vivre les gens de la région. Quand je fais des travaux, je fais appel à des entreprises

voisines", continue celui qui a représenté un chiffre de 48 000 euros l'an dernier pour AIM.

"C'est triste et honteux. Et ce sont ceux qui ont travaillé consciencieusement, ceux qui allaient sur le terrain, qui faisaient la promotion des produits locaux qui paient l'addition. Je ne veux pas croire qu'ils vont fermer. C'est possible de les sauver. Si c'est repris, avec une bonne gestion... Les élus parlent sans cesse de la

défense de la ruralité, de l'emploi local mais dès qu'il y a un problème, il n'y a plus de solutions. Là, nous y sommes...".