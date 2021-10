De nouveaux travaux de mise à 2x2 voies de la route Flers/Argentan

Après l’achèvement de la section à 2x2 voies entre Sevrai et l'autoroute A88, inaugurée fin 2014, les travaux reprennent dans le secteur ouest entre Landigou et Sainte-Opportune, en prolongement de la section Flers-Landigou qui avait été mise en service fin 2012.

Ce début 2015 : les défrichements, les déplacements de réseaux et des travaux préparatoires sont entrepris. Ces travaux interviennent à proximité ou sur la route actuelle, sous circulation.

Il est indispensable pour les usagers d’être très vigilants et de respecter les limitations de vitesse ou les modifications de circulation qui pourront être instaurées au fur et à mesure de ces travaux. 4 millions d'euros ont été affectés à ce début de chantier.

Autres travaux sur ce secteur, ceux du contournement nord-ouest de Flers.

Après les études et procédures, cette opération routière majeure entre dans sa phase de réalisation. Elle commencera par des travaux préparatoires (giratoires d’extrémités, débroussaillage et dégagement des emprises, pistes d’accès et de circulation), qui seront rapidement suivis par la construction du pont sur la Visance.

Là encore, il est indispensable pour les usagers d’être très vigilants et de respecter les limitations de vitesse ou les modifications de circulation qui pourront être instaurées au fur et à mesure de

ces travaux, notamment aux extrémités du projet (RD 924 à Landisacq, RD 962 à Saint-Georges-des-Groseillers), et vers la RD 18 route de Cerisy-Belle-Étoile.

La mise en circulation de ce tronçon de rocade est prévu pour fin 2017, pour un investissement de 15 millions d'euros.