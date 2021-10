Paris (AFP). Areva: les syndicats redoutent un impact social sans précédent

Les syndicats d'Areva disent redouter un "impact social sans précédent" après l'annonce anticipée de résultats financiers désastreux pour le groupe nucléaire français, dénonçant les incertitudes qui "empoisonnent les salariés". Dans une lettre adressée à François Hollande, consultée jeudi par l'AFP, la CFE-CGC relaye "l'amertume et la colère des salariés" qui, bien que n'ayant "aucune responsabilité dans la présente situation", "découvrent avec ahurissement le naufrage financier de leur Groupe". Le syndicat s'inquiète du "contexte dramatique actuel, susceptible d'impact social sans précédent", avant l'annonce du plan de compétitivité que doit détailler l'entreprise mercredi prochain, lors de la présentation de ses résultats définitifs. Areva a devancé la publication de ses résultats financiers 2014 en annonçant lundi une perte nette record provisoire de 4,9 milliards d'euros, en raison notamment de nouvelles provisions et de la dépréciation de certains actifs. "Des redoutables sacrifices et efforts portant sur l'emploi et les statuts des salariés sont d'ores et déjà annoncés en catimini aux organisations syndicales", écrit dans sa lettre au président, Cyrille Vincent, coordinateur CFE-CGC du groupe au 45.000 collaborateurs dans le monde (chiffres fin 2013). La direction prépare en effet les syndicats à d'éventuelles suppressions de postes, ce qui serait une première pour le groupe détenu à plus de 87% par des capitaux publics, confirme à l'AFP Jean Pierre Bachmann, de la CFDT. Mais elle n'avance aucun chiffre et refuse de dévoiler les grandes lignes de son plan de compétitivité, qui pourrait prévoir jusqu'à un milliard d'euros d'économies, selon les syndicats. "Sur les hypothèses de travail du plan, on est tenu soigneusement à l'écart. Ils nous parlent de l'ampleur, mais ils ne nous disent pas ce qui se passe exactement. Cela empoisonne les salariés", peste M. Bachmann. "On pense que l'emploi va être touché partout, puisque qu'à partir du moment où on parle de réduction des coûts, on connaît les recettes", soupire-t-il, en citant des attaques possibles sur les garanties collectives et le personnel. Sur l'emploi justement, la CFDT ne s'attend pas à des annonces précises mercredi, même si un comité de groupe européen est prévu après la publication des résultats. Les annonces de suppressions d'emploi devraient être déclinées localement, dans les différents comités centraux d'entreprise.

