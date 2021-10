A Maromme, il conduit ivre, sans permis, sans assurance et beaucoup trop vite

Cette brigade policière effectue des contrôles de vitesse ce mercredi en fin d'après-midi quand elle aperçoit un véhicule roulant beaucoup trop vite. Les forces de l'ordre le contrôlent à 86km/h, au lieu des 50km/h autorisés.

Les policiers demandent de se stationner, ce que l'automobiliste refuse de faire. Ils le prennent en chasse et le fuyard s'arrête finalement quelques centaines de mètres plus loin. Contrôlé, il n'a plus le permis de conduire depuis une annulation, il n'est pas assuré et le contrôle technique n'a pas été fait. Il possède également un taux d'alcoolémie délictuel. Après avoir dégrisé, il est placé en garde à vue.