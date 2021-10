Londres (AFP). Royal Bank of Scotland va réduire ses activités à l'international

Royal Bank of Scotland (RBS) a annoncé jeudi une nouvelle restructuration drastique de son activité internationale qui va conduire à une concentration de ses opérations au Royaume-Uni, à l'occasion de la présentation de ses résultats annuels. En 2014, la banque, propriété de l'Etat britannique à environ 80% depuis son sauvetage à coup de milliards de livres durant la crise financière, a subi une perte nette de 3,470 milliards de livres (4,73 milliards d'euros). C'est bien moins que la perte colossale de 9 milliards de livres enregistrée en 2013, et, après plusieurs années de restructurations, le groupe est parvenu à dégager du profit opérationnel - 3,5 milliards de livres contre une perte d'exploitation de 7,5 milliards en 2013. En outre, la perte nette de 2014 est due principalement à une dépréciation de 4 milliards de livres liée à la cession de sa filiale américaine Citizens, dont RBS a déjà placé 25% en Bourse l'an passé et prévoit la cession du reste cette année. Mais le groupe, qui a cumulé presque 50 milliards de livres de pertes nettes depuis la crise financière internationale, va continuer sa cure d'amaigrissement afin de se recentrer encore davantage sur le marché britannique. "Cette stratégie va fournir le socle pour faire de RBS un investissement attractif, une entreprise formidable pour y travailler et une banque focalisée sur le Royaume-Uni qui pourra en être fier", a assuré le directeur général du groupe, le Néo-Zélandais, qui a pris la tête de sa direction exécutive en octobre 2013 après la démission surprise de son prédécesseur Stephen Hester. Parmi les mesures dévoilées jeudi, RBS va céder un portefeuille de prêts aux États-Unis à la banque japonaise Mizuho Financial Group pour 3 milliards de dollars, d'ici à la fin du premier semestre. RBS va aussi, et surtout, fortement réduire son activité internationale de banque d'investissement. Active dans 38 pays à la fin 2014, cette activité ne concernera bientôt plus que 13 nations. "En plus de ses centres névralgiques au Royaume-Uni, aux États-Unis et à Singapour, RBS restera présent dans un certain nombre de pays européens avec des équipes. Une petite équipe de vente sera conservée au Japon. Les activités aux États-Unis seront réduites", a prévenu le groupe bancaire dans un communiqué. - Bonus et contexte pré-électoral - Le syndicat britannique Unite a immédiatement fait part de sa "forte inquiétude" vis-à-vis des conséquences sociales de ces annonces pour les employés de la banque au Royaume-Uni. "Les annonces d'aujourd'hui ne vont pas anéantir les riches courtiers ni les inquiéter sur leur capacité à rembourser leur prêt immobilier. C'est l'employé de base, qui gagne 20.000 livres par an (27.000 euros) qui se retrouve désormais dans l'incertitude", a dénoncé Rob MacGregor, leader syndical chez RBS. Il a rappelé que la banque avait déjà supprimé plus de 30.000 emplois depuis son sauvetage en 2008. Depuis, la politique de la banque est fortement suivie, voire inspirée, par le gouvernement qui a salué les annonces de jeudi. "Comme les résultats d'aujourd'hui le montrent, RBS a accompli d'importants progrès en appliquant la stratégie sur laquelle le gouvernement, le conseil d'administration et la direction exécutive se sont mis d'accord: restructurer la banque d'investissement et les activités internationales et se concentrer sur le soutien aux consommateurs britanniques et à l'économie réelle du Royaume-Uni", a souligné le ministre des Finances, George Osborne, dans une lettre adressée à son prochain président, Howard Davies. M. Davies remplacera Philip Hampton, dont le départ avait été annoncé en septembre dernier, à partir du 31 août. M. Davies est doté d'une solide expérience dans le secteur financier: il a présidé une de ses autorités de régulation, a été gouverneur adjoint de la Banque d'Angleterre et directeur général de la principale organisation patronale du pays. Dans un contexte pré-électoral au Royaume-Uni, le gouvernement du Premier ministre conservateur David Cameron est aussi très attentif aux rémunérations versées aux dirigeants de cette banque nationalisée. M. McEwan a annoncé jeudi qu'il renonçait personnellement à un complément de salaire d'un million de livres. La banque a versé l'an passé un total de 421 millions de livres de bonus divers à ses dirigeants, un chiffre en baisse de 21%.

