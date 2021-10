Annulation des Rencontres du dessin de presse : "Nous ne pouvons prendre le moindre risque"

La nouvelle est tombée comme un couperet ce jeudi 26 février : les Rencontres du dessin de presse, qui avaient rassemblé ces dernières années au Mémorial de Caen des dessinateurs du monde entier, ne se dérouleront pas comme prévu en avril prochain.

"Parce que notre site internet a été plusieurs fois attaqué et en raison du drame de Copenhague, nous ne pouvons évidemment pas organiser sereinement nos prochaines rencontres des dessinateurs de presse dans l’esprit dans lequel elles se sont toujours tenues. Par ailleurs, de nombreux dessinateurs étrangers et français nous font part de leurs inquiétudes. Nous ne pouvons en aucun cas prendre le moindre risque vis-à-vis des dessinateurs, de nos publics et des salariés du Mémorial. Nous reportons donc ces rencontres", a précisé Stéphane Grimaldi, directeur général du musée pour la Paix.