Brit Awards: Ed Sheeran et Taylor Swift couronnés

La soirée s'est ouverte à l'O2 Arena de Londres avec, sur scène, la diva américaine de la musique country, tout juste auréolée du titre de la plus grosse vendeuse d'albums en 2014, et ses danseurs.

En recevant quelques minutes plus tard son "premier Brit" en huit années de sélections, Taylor Swift a lancé à l'autre star du début de soirée: "Ed Sheeran, je t'aime, où que tu sois".

Sam Smith, le favori de la soirée avec cinq nominations, lui a ensuite succédé sur scène. Le chanteur britannique de soul de 22 ans, qui affrontait Ed Sheeran dans quatre catégories -et s'est déjà incliné dans une-, avait raflé la mise aux 57e Grammys, les récompenses de la musique américaine en février dernier, avec "Stay With Me", sa balade qui parle de la solitude après une aventure d'un soir et lui avait valu quatre trophées.

Le rappeur américain Kanye West et la reine de la pop Madonna, pour sa première apparition à la fête de la musique britannique depuis 20 ans, étaient également attendus sur scène dans ce qui s'annonçait comme les temps forts de la soirée même si un léger contretemps est venu légèrement ternir la prestation de la Madonne.

Pour décrocher le trophée de meilleur chanteur masculin britannique, le rouquin de 23 ans, Ed Sheeran s'est imposé face à Sam Smith, au vétéran Damon Albarn (ex-Blur et Gorillaz), à la jeune révélation de 21 ans George Ezra et à Paolo Nutini.

Le Brit Award du meilleur groupe britannique est quant à lui revenu à Royal Blood, un duo de la ville côtière de Brighton (sud de l'Angleterre) formé depuis seulement 2013 "pour s'amuser". Ils ont été remarqués en première partie d'Arctic Monkeys pour deux dates londoniennes en mai 2014.

Du côté des chanteuses britanniques, c'est Paloma Faith qui s'est imposée comme chanteuse de l'année devant Lily Allen, Ella Henderson, FKA Twigs et Jessie Ware.

Pour le titre de chanteuse internationale de l'année, Taylor Swift l'a emporté devant Beyonce, Lana Del Rey, Sia et St. Vincent.