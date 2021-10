[Vidéo] Madonna chute aux Brit Awards 2015

The Queen of Pop était entrain de chanter sur son dernier single pendant les Brit Awards à Londres hier soir. Sauf que pendant la chorégraphie de "Living For Love" ses danseurs devaient, à un moment donné de la chason tiré sur le costume de la chanteuse pour faire tomber la première couche de son accoutrement. Or le timing a été mal géré et prise par surprise, sa cape reste accrochée à ses chaussures et provoque une chute violente sur son coccyx.

Plus de peur que de mal car on la voit se relever et remettre son déguisement de Matador en place et reprendre le micro pour continuer le show. Il aura fallu quelques minutes pour que les Twittos détourne la scène en postant entre autres, une photo de la Madonne projetée en arrière par un catcheur...