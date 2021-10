Guillaume Benech, 15 ans et déjà romancier

À 15 ans, Guillaume Benech n'a rien d'un collégien ordinaire. Passionné de lecture, le jeune Rouennais a déjà écrit deux romans et créé sa propre maison d'édition. En plus de ces activités extra-scolaires, Guillaume tient d'une main de maître un blog, "L' Petit Mardi", véritable magazine mensuel culturel.

Une passion naissante

Tout a commencé par la découverte de Harry Potter. "J'ai adoré et je me suis mis à lire beaucoup de livres jeunesse". Parallèlement, Guillaume, abonné de longue date au journal de Mickey, est sélectionné pour faire partie du jury du grand prix des lecteurs. "C'est ainsi que j'ai découvert la chronique littéraire et le journalisme".

De là, naît l'envie d'écrire à son tour. Il crée l'agent William Clarck, qu'il met en scène dans son premier roman, Agent Will ultimatum à Washington. "J'ai participé en 2013 à un concours organisé par les éditions du net et j'ai proposé mon manuscrit". Un manuscrit qui suit son petit bonhomme de chemin et finit par être édité. C'est le moment que choisit le Rouennais pour lancer sa propre maison d'édition L'PM éditions et rééditer ses deux romans.

Le troisième est déjà dans les tuyaux et devrait paraître cette année.

Et des projets louables, l'ambitieux Guillaume Benech n'en manque pas. Grâce à la plateforme de financement participatif Ulule, il a récolté 770€, qui lui permettront de créer un club de lecture ainsi qu'une chaîne vidéo sur la littérature. "L'objectif c'est de démocratiser la littérature avec de l'humour pour inciter les gens à lire."