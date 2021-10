"Facebook City" : la ville créée par Zuckerberg

Après le réseaux social qui a changé la vie de milliards de personnes, le créateur de Facebook serait entrain de travailler sur la construction d'une ville qui transformera la vie de milliers de salariés.

Il envisage de créer une ville entière non loin du siège de sa société à Menlo Park, en Californie pour y héberger l'intégralité de ses employés.

Le génie de Mark Zuckerberg n'a aucune limite, surnommée momentanément "Zee-town", juste à côté du siège du célèbre réseau social à Menlo Park, en Californie.



Il a récemment dépensé 400 millions de dollars pour acquérir un parc industriel de 22 hectares à proximité des locaux et c'est maintenant un terrain de 80,9 hectares au bord de l'eau que vise l'entrepreneur.

L'objectif est d'y implanter une ville avec routes, des supermarchés, des hotels et bien sûr des logements toutes catégories confondues, de la villa luxueuse destinée aux cadres aux appartements confortables pour les salariés lambda au dortoir pour les stagiaires.

Pour être viable "Zucki" a fait appel à l'un des plus grands architecte de la planète. L'Américain qui a réalisé le musée Guggenheim de Bilbao et la fondation Vuitton à Paris, Frank Gehri. Il se voit imposer une contrainte dans la réalisation de ce projet : faire pousser des arbres sur les toits pour donner l'impressio de collines verdoyantes.

Le tout non sans objectif de rentabilité car le but est d'attirer de nouveaux talents qui en contrepartie de cette qualité de vie accepteraient de gagner un peu moins qu'ailleurs et pour éviter le turnover.

Il veut donc créer un environnement favorable pour rester l'une des firmes les plus compétitive au monde.