Manille (AFP). Arrivée de Hollande à Manille pour une visite sur les enjeux climatiques

Le président français François Hollande est arrivé jeudi aux Philippines pour une visite de 48 heures dominée par les enjeux du réchauffement climatique, à 10 mois de la conférence mondiale sur le climat que la France accueillera fin décembre à Paris, a-t-on appris auprès de la délégation française. Au premier jour de cette visite, un "Appel de Manille" en faveur d'un accord à Paris sera lancé par la voix de l'actrice Marion Cotillard. Vendredi, François Hollande fera une brève escale sur l'île de Guiuan, ravagée par le typhon Haiyan en 2013. Le chef de l'Etat français avait proclamé fin novembre sa volonté de "laisser une trace" dans l'histoire en arrachant un "accord historique sur le climat" à l'issue de la conférence de Paris. La France entend éviter à tout prix la réédition de l'échec de la conférence de Copenhague en 2009. L'archipel des Philippines est l'un des pays les plus touchés au monde par l'élévation des températures. D'une violence inouïe, sans précédent dans les annales, le super typhon Haiyan et ses vents soufflant à 230 km/h avaient fait plus de 7.350 morts le 8 novembre 2013, rasant villes et villages. Peu après son arrivée à Manille, François Hollande devait intervenir devant les milieux d'affaires français et philippins avant d'ouvrir un forum de la société civile sur la préparation de la Conférence de Paris et de s'entretenir avec son homologue philippin Benigno Aquino. Au-delà des enjeux environnementaux, cette visite d'Etat, explique-t-on à l'Elysée, s'inscrit dans une "politique asiatique de la France en direction de ce type de pays à fort potentiel de croissance et démographique" avant d'autres déplacements au Vietnam, en Corée du Sud ou en Chine dans les prochains mois. Les relations économiques, avec la signature d'accords dans des domaines eux aussi "verts" (extension du métro de Manille, énergies renouvelables, adduction et traitement de l'eau), la lutte contre le terrorisme ou les différends maritimes en mer de Chine seront ainsi au menu des échanges aux côtés des questions climatiques.

