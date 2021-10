Chômage en baisse en janvier en Basse-Normandie

Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A s’établit à 69 012 en Basse-Normandie, fin janvier 2015. Un chiffre qui a diminué de 0,4% (-251 chômeurs) par rapport à la fin décembre 2014, et augmenté de 3,9% sur un an. L'Orne se détache en enregistrant une baisse de 1% en un mois, quand le Calvados affiche -0,6% et la Manche, +0,5%. De nouveau, c'est le chômage des jeunes qui observe la plus forte baisse dans la région, avec -2,1% chez les moins de 25 ans.

En France métropolitaine, le nombre de demandeurs d’emploi inscrits en catégorie A diminue de 0,5% par rapport à fin décembre 2014 (+4,8% en un an).

