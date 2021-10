Travaux : des logements sur l'ancien site de la SMN

Le permis de construire des logements sur l'ancien site de la Société métallurgique de Normandie (SMN) à Colombelles a été délivré. La zone d'habitat Jean Jaurés entre donc en travaux au mois de mars et la livraison de 22 maisons est prévue pour début 2011. Cette zone d'habitat devrait couvrir à terme 14 ha sur les 220 que comprend l'ancien site avec 800 logements dont un tiers de locatif social et deux tiers de privé. D'autres permis sont actuellement accordés ou à l'étude pour 120 logements en petit collectif de Calvados Habitat et 50 pour le Foyer normand.

Les campus technologique et Normandial étaient déjà les deux premières étapes de la reconversion de l'espace.