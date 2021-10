La scène se passe à la sortie de la station ou on aperçoit les deux tourtereaux rejoindre tranquillement le trottoir lorsque soudain le sol s'effondre sous leurs pieds. Les voilà avalés dans un trou d'environ 4 mètres sous le regard appeuré des autres usagers.



Heureusement plus de peur que de mal, ils s'en sortent avec quelques égratinures mais choqués, une enquête à été ouverte pour déterminer la cause d'un tel accident.