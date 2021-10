Sortir dans l'Orne : mercredi 25 février

Orn'expo, la foire d'Alençon, commence aujourd'hui et se tient jusqu'à lundi au parc Anova. Le thème cette année est la mythique route 66. Il y aura aussi de nombreuses offres commerciales. Le programme est à retrouver sur www.foiredalencon.com



La fête des grands-mères c'est ce dimanche. A cette occasion Tendance Ouest et le CLUB INTERFLORA de l'Orne vous offrent un bouquet de fleurs d'une valeur de 30€ valable chez 27 fleuristes de l'Orne dont Alençon, Flers, L'Aigle ou encore Argentan. Fêtez les grand-mères avec Tendance Ouest et le CLUB INTERFLORA de l'Orne.



Rendez-vous dimanche pour profiter des dimanches après-midi à L'Aigle. Dans la salle Verdun, petits et grands pourront se retrouver et s'initier à différentes danses. Macarena, Hip Hop, Zumba, Danse Orientale, Cabaret et Street Jazz seront au rendez-vous. C'est de 14h à 18h, l'entrée est gratuite.