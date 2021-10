Meilleur Apprenti de France : la belle aventure du Seinomarin Teddy Thorel

Devant l'épaule de boeuf, le gigot d'agnot et le carré de veau, Teddy Thorel a séché. S'il a bien désossé chaque pièce, il lui a manqué le petit quelque chose qui fait la différence : "J'ai fait tout ce que j'ai pu, mais j'ai manqué de temps. J'ai voulu trop m'appliquer et je n'ai pas eu le temps de finir le décor."

Résultat, le meilleur apprenti boucher du département s'est arrêté aux portes de la finale nationale. Mais le principal n'est pas là pour le jeune homme : "Tous mes proches sont fiers de moi et de ce que j'ai fait. Et mes patrons sont contents, cela montre qu'ils ont un bon apprenti."

"De la finesse dans son travail"

Son patron, c'est Manuel Dufils, le gérant de la boucherie familiale qui a succédé à son père et à son grand-père à Forges-les-Eaux. Habitué aux apprentis, Manuel Dufils classe Teddy Thorel dans le "lot supérieur. Il a le goût pour le travail bien fait, il y a de la finesse dans son travail. Il est d'une famille d'artisans et il est de fait sensible au petit commerce."

Fort de cette reconnaissance, Teddy Thorel ne compte pas s'arrêter au CFA Saint-Paul. Il veut ensuite enchaîner avec un brevet professionnel et prolonger de deux ans ses études. Il sera alors temps de passer du statut d'apprenti à celui de patron.